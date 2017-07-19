Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Inps: da marzo 2026 riduzione Irpef e incremento maggiorazioni sociali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - A seguito delle novita' introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, l'Inps ha prontamente avviato le attivita' necessarie per assicurare, gia' a partire da marzo, l'applicazione delle seguenti nuove misure: la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28 mila euro e fino a 50 mila euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione; l'incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ai pensionati di eta' pari o superiore a 70 anni ed agli invalidi civili totali maggiorenni. Nello stesso mese di marzo, sia per la riduzione Irpef sul secondo scaglione di reddito che per l'incremento mensile della maggiorazione sociale, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026.

            bab

            (RADIOCOR) 06-02-26 13:48:13 (0399) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.