Inps: da marzo 2026 riduzione Irpef e incremento maggiorazioni sociali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - A seguito delle novita' introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, l'Inps ha prontamente avviato le attivita' necessarie per assicurare, gia' a partire da marzo, l'applicazione delle seguenti nuove misure: la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28 mila euro e fino a 50 mila euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione; l'incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ai pensionati di eta' pari o superiore a 70 anni ed agli invalidi civili totali maggiorenni. Nello stesso mese di marzo, sia per la riduzione Irpef sul secondo scaglione di reddito che per l'incremento mensile della maggiorazione sociale, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026.

bab

(RADIOCOR) 06-02-26 13:48:13 (0399) 5 NNNN