Innovation Days:Banca Ifis, sistema vinicolo Puglia tecnologicamente all'avanguardia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - Sempre piu' digitale il vigneto pugliese con un sistema vinicolo tecnologicamente all'avanguardia. E' quanto emerge dal rapporto di Banca Ifis presentato stamane alla tappa pugliese di Innovation Days, evento organizzato da Il Sole 24 Ore. Il sistema vinicolo e' infatti sempre piu' caratterizzato da innovazioni nel settore: dalla progettazione innovativa di vigneti e cantine grazie a droni, sensori ambientali e GPS, alle novita' nelle varie fasi della produzione grazie ad avanzate soluzioni tecniche per monitorare e migliorare costantemente il processo, fino alla distribuzione, dove blockchain e sofisticati sistemi di Warehouse Management Systems e Enterprise Resource Planning dominano ormai la scena.distinguendosi sia per volume di produzione che per numero di imprese operanti sul territorio. "Il settore - ha spiegato ancora Marco Agosto di Banca Ifis nel corso della presentazione del rapporto - conta circa 700 aziende attive e un fatturato totale stimato pari a 1,4 miliardi di euro. La regione e' seconda in Italia per quantita' di vino prodotto nel 2024, dopo il Veneto e Foggia e' provincia leader, contando su piu' di un terzo delle imprese presenti in Puglia, a seguire Bari e Taranto".

