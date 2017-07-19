Innovatek: a fine ottobre si aggiungono altri 30 lavoratori in sito ex Safilo

E salgono a 90. Riunito oggi tavolo regionale monitoraggio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 10 set - Innovatek si prepara a reintrodurre nel sito produttivo ex Safilo di Longarone, che aveva acquisito proprio a seguito degli accordi tra Regione veneto e il colosso dell'occhialeria padovano, altri 30 dipendenti per riassorbire tutti e 135 i lavoratori previsti entro i prossimi 12 mesi. Per farlo tuttavia si prevede l'introduzione di ammortizzatori sociali straordinari.

A comunicarlo, con una nota, l'assessore regionale al Lavoro della Regione del Veneto Valeria Mantovan che fa cosi' il punto su quanto discusso durante l'incontro di oggi relativo al tavolo regionale di monitoraggio sulla reindustrializzazione realizzata da Innovatek nello stabilimento produttivo ex Safilo.

'Se attualmente, a regime, sono impegnati in media 60 lavoratori - ha spiegato l'assessore Mantovan - si prevede entro la fine di ottobre, di innalzare stabilmente la media a 90 per poi realizzare la piena occupazione di 135 lavoratori entro un anno. Per realizzare questi obiettivi sara' necessario il ricorso a un nuovo ammortizzatore sociale straordinario e un nuovo accordo con le parti sindacali per il periodo necessario all'implementazione del piano. Le possibili soluzioni verranno discusse dalle parti aziendali e sindacali in un incontro in azienda previsto per il 16 settembre, mentre il prossimo tavolo regionale e' programmato per il 26 settembre. Come Regione, con il supporto delle nostre strutture tecniche, continueremo ad assicurare tutta l'assistenza necessaria alla definizione di soluzioni condivise'.

