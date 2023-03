Ingegneria: Oice, il mercato cresce ma senza regole si rischia la paralisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mar - 'Il mercato cresce ancora, ma se il Governo non interviene sul nuovo codice, si rischia la paralisi per assenza di regole'.

Lo ha dichiarato il presidente dell'Oice, Giorgio Lupoi, commentando i dati dell'osservatorio Oice/Informatel sui bandi di progettazione. A febbraio lo studio rileva un balzo in avanti per le gare di ingegneria e architettura con 562 bandi per 241 milioni, +51,5% nel numero e + 28,2% per il valore sul febbraio 2022. Anche rispetto a gennaio 2023 il numero sale del 91,2% e il valore del 16,6%. Nel primo bimestre dell'anno per servizi di architettura e ingegneria sono stati pubblicati 856 bandi con un valore di 447,8 milioni (+37,8% in numero e +68,8% in valore sui primi due mesi del 2022), un dato trainato da 532 bandi per interventi Pnrr. L'aumento dei bandi e del valore e' dovuto anche al rilevante numero di concorsi di idee e di progettazione pubblicati a febbraio, dovuto alla scadenza, gia' prorogata dal decreto-legge "Aiuti-bis" dal 5 agosto 2022 al 18 febbraio 2023, per l'impegno delle risorse previste dal Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale.

Sempre protagonisti agli accordi quadro che confermano il forte contributo al valore totale messo in gara anche in febbraio. Confermata la forte presenza di Anas che ha pubblicato 12 bandi per accordi quadro con un valore di 44 milioni che dovranno poi tradursi in contratti attuativi nei prossimi anni. Anche le gare di sola progettazione hanno un andamento positivo, a febbraio sono state 436 con un valore di 108 milioni, con un incremento del 121,3% nel numero ma un calo del 24,5% nel valore su gennaio, ma con una crescita su febbraio 2022 dell'82,4% nel numero e del 36,8% nel valore.

com-ler

