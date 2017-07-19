Ingegneria: Oice, a dicembre 2025 valore record di 708,7 milioni

Nel 2025 gare per 2,8 miliardi (+47,1% su 2024) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - Nel 2025 sono stati mandati in gara servizi tecnici di ingegneria e e progettazione per 2,8 miliardi di euro, il 47,1% in piu' rispetto all'anno prima, mentre nel mese di dicembre 2025 si e' registrato un 'vero e proprio boom' con 708,7 milioni di euro di importi di gara, 'la migliore performance di fine anno di sempre'. Lo dice l'Oice - associazione delle societa' di ingegneria - in una nota che riassume il bilancio del 2025 delle gare pubbliche di progettazione e servizi tecnici, in base alle rilevazioni dell'osservatorio Oice/Informatel. Il report segnala che rispetto al 2024 sono piu' che raddoppiati gli accordi quadro, che nel 2025 pesano per 1.580,2 milioni di euro (+158,9%). Forte crescita anche per gare di importo sopra la soglia comunitaria che nel 2025 sono cresciute del 66,5% in valore e del 12,1% in numero. Forte aumento anche per i bandi di progettazione, arrivati a 889,9 milioni di euro (+83,2% sul 2024). 'L'aggiornamento di fine anno sul mercato dei servizi tecnici - si legge nella nota - consente di fare un bilancio particolarmente positivo'.

