Ing: oltre i chip, come i datacenter alimentano l'industria dell'IA - PAROLA AL MERCATO

di Simon Wiersma * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Chiunque pensi che per beneficiare della tendenza all'Intelligenza Artificiale (IA) sia necessario investire principalmente nel settore tecnologico si sbaglia. Anche le aziende industriali giocano un ruolo indispensabile - e traggono vantaggio da altre tendenze strutturali.

Quando si parla di IA, tendiamo a pensare immediatamente ai produttori di chip come Nvidia o agli 'hyperscaler' come Microsoft, Google e Meta; aziende nei settori IT e dei servizi di comunicazione. Ma l'ascesa dell'IA non trasforma solo il mondo digitale: rimodella anche l'infrastruttura fisica che lo sostiene. Costruire un datacenter richiede molto piu' dei chip piu' recenti e dei modelli di calcolo avanzati. Pensiamo all'alimentazione elettrica, a una vasta gamma di infrastrutture elettriche e ai sistemi di raffreddamento.

Domanda di elettricita' in forte crescita Lo sviluppo rapido dell'IA sta causando un forte aumento della domanda di elettricita'. Un datacenter medio gestito da un hyperscaler puo' consumare tanta energia quanta ne usano 100.000 famiglie. Nel 2024, i datacenter hanno rappresentato circa l'1,5% del consumo globale di elettricita'; l'Agenzia Internazionale dell'Energia (Iea) stima che questa cifra sara' raddoppiata entro il 2030. Cio' significa che saranno necessari investimenti consistenti per aggiornare le reti elettriche.

In molti luoghi, le reti sono gia' a piena capacita' o l'installazione di nuovi collegamenti richiede tempi molto lunghi. Gli hyperscaler non vogliono - e non possono - aspettare, e stanno sempre piu' optando per la produzione energetica autonoma, spesso creando reti elettriche dedicate utilizzando turbine a gas.

Protezione dal surriscaldamento All'interno del datacenter, l'energia deve essere distribuita in modo efficiente, con apparecchiature necessarie per ottimizzare il consumo energetico, prevenire sovraccarichi e blackout, e garantire l'alimentazione di emergenza. Server e altri dispositivi generano anche enormi quantita' di calore.

Senza un raffreddamento adeguato, questo puo' portare a surriscaldamenti e malfunzionamenti. Il raffreddamento tradizionale ad aria - simile all'aria condizionata - e' ancora comune, ma le nuove generazioni di chip producono ancora piu' calore, rendendo sempre piu' necessari i sistemi di raffreddamento a liquido.

Un'alternativa alle aziende tecnologiche Le aziende industriali attive in questi ambiti - come Siemens, GE Vernova, Vertiv, Eaton, Trane Technologies, Schneider Electric e ABB - stanno registrando una forte crescita sia dei ricavi sia dei margini di profitto nel mercato dei datacenter grazie alla tendenza IA. Per gli investitori, possono rappresentare un'alternativa interessante alle note aziende tecnologiche. Le loro attivita' sono anche piu' diversificate e meno dipendenti dall'IA. Ad esempio, i datacenter rappresentano circa il 20% dei ricavi di Schneider Electric, rispetto a circa il 90% di Nvidia. Queste aziende industriali beneficiano inoltre di tendenze di lungo periodo come l'elettrificazione e l'automazione in altri settori.

Investimenti in difesa e infrastrutture Infine, il settore industriale include un altro gruppo di aziende che di recente ha avuto performance eccezionali in borsa: le aziende della difesa. Le dinamiche geopolitiche in evoluzione stanno chiaramente beneficiando le aziende della difesa. Nei prossimi anni saranno necessari investimenti significativi non solo in armamenti, ma anche in infrastrutture. Anche le aziende attive in questi ambiti rientrano nel settore industriale.

In breve: il settore industriale e' da tenere d'occhio negli anni a venire. Presso l'Ing Investment Office, di recente siamo diventati piu' positivi riguardo a questo settore.

* Investment Manager di Ing "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 15-02-26 15:05:58 (0324) 5 NNNN