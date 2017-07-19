Infrastrutture: Marchi, in Italia servono player nell'asset management

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 21 feb - 'In Italia mancano i player nel mondo dell'asset management sulle infrastrutture. Dobbiamo raccogliere e portare capitali internazionali in Italia, ma dobbiamo gestirli con asset manager italiani'. Lo ha dichiarato il presidente di Banca Finint, Enrico Marchi, a margine del 32esimo congresso Assiom Forex, ricordando che 'un progetto importante che abbiamo ora come Finint e' Finint Infrastructure'. Marchi ha notato che 'il piu' grosso operatore' in Italia 'oggi ha circa 8 miliardi di asset under management e l'ultimo fondo del nostro socio Ardian ne sta raccogliendo 20: si capisce quale e' la distanza'. 'Anche se guardiamo a tutte le grandi operazioni fatte dal governo, sono state fatte con Kkr, Blackstone, BlackRock - ha proseguito -. Credo che l'Italia abbia bisogno di operatori importanti nel mondo delle infrastrutture'. Marchi ha poi rivendicato il lavoro fatto nel settore aeroportuale con Save: 'Ricordo spesso che nella nostra regione', il Veneto, 'si parla molto di fare operazioni di sistema, specialmente nei servizi di pubblica utilita' ma l'unico soggetto che e' riuscito a realizzare effettivamente qualcosa siamo noi negli aeroporti'. 'Quindi ricordo spesso ai nostri politici che bisogna passare dalle parole ai fatti - ha concluso -. Naturalmente i fatti richiedono pazienza, richiedono un disegno chiaro, richiedono la capacita' di costruire le cose nel tempo, pero' oggi il sistema aeroportuale del Nord-Est e' un sistema che funziona molto bene, che sta crescendo'.

