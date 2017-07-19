Infrastrutture: Dreosto (Lega) relatore Imec in Senato, porto Trieste centrale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - L'Italia e in particolare il porto di Trieste avranno un ruolo centrale nel corridoio Imec (India-Middle East-Europe Economic Corridor), l'iniziativa volta al rafforzamento delle connessioni economiche, infrastrutturali ed energetiche tra Asia, Medio Oriente ed Europa. Il senatore Marco Dreosto, segretario della Lega Friuli Venezia Giulia, e' stato nominato relatore dell'affare assegnato a Palazzo Madama sul progetto. "Da anni seguo con attenzione il dossier Imec, consapevole delle sue potenzialita' per il Paese" rileva Dreosto in una nota.

"L'Italia deve giocare un ruolo da protagonista, coordinando istituzioni e territori per rafforzare la propria proiezione internazionale e la competitivita' delle imprese. In questo quadro: il Friuli Venezia Giulia e lo scalo triestino sono chiamati a svolgere una funzione chiave, grazie alla posizione geografica e alla capacita' di fungere da piattaforma naturale di collegamento tra Mediterraneo ed Europa centrale".

