Infrastrutture: Busia (Anac), aumentare utilizzo Bim nelle opere pubbliche

'Nel Ppp il rischio va trasferito al privato' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 feb - 'Per gestire bene un'opera pubblica bisogna inserire per tutte le fasi di progettazione e nuove opere elementi digitali come il Bim, piu' ce n'e' e piu' funziona. Noi abbiamo un problema perche' c'e' tanta impreparazione, soprattutto nelle amministrazioni piu' piccole. Queste tecnologie devono essere utilizzate bene'. Lo ha detto il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, durante la presentazione in commissione Ambiente alla Camera del rapporto annuale del 2025 'Stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie'. 'I commissari - ha continuato - sono oggetto di monitoraggio. C'e' stato un proliferare di commissari ma questo non e' uno strumento per individuare le strategicita' delle opere. Il derogare continuamente a ciascun commissario ha regimi diversi, serve un regolamento per mettere ordine'. Il presidente dell'Anac ha infine analizzato la questione finanza di progetto: 'Nel 2025 cresce l'intervento del privato nelle opere pubbliche ma il rischio va trasferito al promotore e non deve rimanere in capo alla pubblica amministrazione. E' necessario garantire la concorrenza. Tanti Ppp non funzionano perche' la Pa non ha gli strumenti per gestirli e controllarli'.

