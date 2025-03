Infrastrutture: Bcg, record 1.300 mld $ asset gestiti a giugno 2024 -2

Stime positive per settori AI e trasformazione digitale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Per quanto riguarda le tendenze settoriali, gli investimenti nelle energie rinnovabili e nelle soluzioni di accumulo con batterie continuano ad attrarre capitali, affiancandosi alle tradizionali infrastrutture energetiche. In parallelo, l'aumento della domanda di intelligenza artificiale ha reso i data center uno degli asset infrastrutturali a piu' rapida crescita nel panorama attuale. Per rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione, i fondi di private equity stanno affinando le proprie strategie, con un numero crescente di fusioni e acquisizioni tra gestori di fondi.

Alcuni operatori stanno diventando degli "one-stop-shop" per gli investimenti infrastrutturali nell'intera asset class, puntando quindi a diventare piattaforme d'investimento piu' ampie e integrate, mentre altri preferiscono rafforzare la propria specializzazione in specifiche aree geografiche o settoriali. Parallelamente, i fondi stanno diversificando le loro offerte e in questo scenario, la gestione attiva degli asset sta diventando un elemento chiave. Infine, stanno emergendo nuove strutture di investimento, come i veicoli di continuazione, i co-investimenti e i fondi settoriali specializzati, che offrono agli investitori soluzioni piu' flessibili e mirate per garantire una maggiore stabilita' anche in contesti di elevata volatilita'. Nonostante le incertezze di breve periodo, Bcg prevede che gli investimenti infrastrutturali continueranno a crescere, soprattutto nei settori guidati dall'intelligenza artificiale e dalla trasformazione digitale. Sempre piu' governi stanno coinvolgendo il capitale privato per colmare il gap di finanziamenti nel settore, creando opportunita' di co-investimento.

com-Mar

(RADIOCOR) 23-03-25 12:14:14 (0208) 5 NNNN