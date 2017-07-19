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            Inflazione:Confcommercio stima +2,3% ad aprile, top da 2023 con tensioni energia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - L'inflazione e' stimata in rialzo ad aprile 2026: secondo le previsioni dell'Ufficio Studi Confcommercio, diffuse nel report di congiuntura, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale dello 0,7% e tendenziale del 2,3%, il dato piu' alto da novembre del 2023. Confcommercio sottolinea i "timori di un possibile trasferimento, nel breve periodo, degli impulsi anche ad altre filiere". "Anche nell'ultimo mese la ripresa dell'inflazione appare legata principalmente agli effetti delle turbolenze dei prezzi degli energetici", sottolinea Confcommercio. In rialzo su base annua abitazione, acqua ed energia (+3,6%) e trasporti (+3,8%). "La sostanziale stabilizzazione rilevata negli ultimi giorni nei prezzi della materie prime energetiche non attenua, peraltro, i timori di un possibile trasferimento, nel breve periodo, degli impulsi anche ad altre filiere".

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            (RADIOCOR) 20-04-26 10:14:03 (0184)ENE 5 NNNN

              


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