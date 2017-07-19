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            Inflazione: Patuelli (Abi), frenata in Ue da forza euro e tassi interesse

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 apr - "Ora l'inflazione in Europa e' frenata innanzitutto dalla forza dell'euro e i tassi di interesse, sia della Bce sia quelli di mercato, sono ancora abbastanza bassi. La moneta comune e' un grande successo europeo e in pochi anni e' diventata la seconda moneta del mondo. Lo ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, a margine dell'Incontro sul tema 'La Costituzione e i simboli della Repubblica', organizzato dalla Prefettura di Ravenna e della Fondazione nazionale Insigniti Omri.

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            (RADIOCOR) 11-04-26 14:31:58 (0344)EURO 5 NNNN

              


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