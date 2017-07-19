Inflazione: Patuelli (Abi), frenata in Ue da forza euro e tassi interesse

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 apr - "Ora l'inflazione in Europa e' frenata innanzitutto dalla forza dell'euro e i tassi di interesse, sia della Bce sia quelli di mercato, sono ancora abbastanza bassi. La moneta comune e' un grande successo europeo e in pochi anni e' diventata la seconda moneta del mondo. Lo ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, a margine dell'Incontro sul tema 'La Costituzione e i simboli della Repubblica', organizzato dalla Prefettura di Ravenna e della Fondazione nazionale Insigniti Omri.

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