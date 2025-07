Inflazione: Istat stima +0,4% a luglio, +1,7% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - Secondo le stime preliminari, nel mese di luglio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' Nic, al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1,7% su luglio 2024 (come nel mese precedente). Lo rileva Istat. L'inflazione acquisita per il 2025 e' pari a +1,7% per l'indice generale e a +1,9% per la componente di fondo.

