Industria: Urso, presentazione piano Made in Italy 2030 tra qualche settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 13 apr - "La politica industriale nazionale sara' chiarita ulteriormente tra qualche settimana, comunque prima della pausa estiva, quando presenteremo al Paese, e quindi alle associazioni e ai corpi intermedi, ai sindacati che esprimono il tessuto sociale e produttivo del Paese, il piano Made in Italy 2030, cioe' il piano di politica industriale che noi vogliamo realizzare nel nostro Paese per giungere competitivi al 2030 su scala globale. Il piano prevede una consultazione pubblica, in modo che ciascuna associazione possa rappresentare le proprie esigenze, i propri indirizzi, i propri suggerimenti". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel suo intervento alla presentazione del piano Transizione 5.0 attualmente in corso al Centro Congressi di Padova e promosso da Confindustria Veneto Est e Camera di Commercio di Padova.

