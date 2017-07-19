Industria: Orsini, servono Eurobond per attrarre investimenti e sostenere imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 03 set - "Parliamo da diversi mesi di mancanza di incremento della produttivita' nel nostro Paese. Se vogliamo rendere competitive le nostre imprese abbiamo bisogno di farle crescere. Per essere attrattivi bisogna sapere attirare capitali e quindi, con una moneta al momento cosi' forte in Europa, bisogna emettere degli Eurobond e utilizzarli per fare operazioni che, in continuita' con il Pnrr, migliorino le infrastrutture e la tenuta dell'industria". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della 12esima edizione di Farete, promossa e organizzata da Confindustria Emilia a BolognaFiere. "Dobbiamo saper attrarre gli investimenti. Europa e Bce devono per forza mettere al centro la politica di attrazione, facendo degli Eurobond, dove mettere al centro dell'agenda quello che serve per far crescere l'Europa", ha aggiunto il numero uno degli industriali.

Ars

