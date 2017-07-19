Industria: Orsini, in 2025 ha tenuto, lavoriamo per spingere export

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 dic - "L'anno scorso ci siamo lasciati facendoci una promessa, ovvero che avremmo cercato di raggiungere i 700 miliardi di euro di export, che e' ancora l'obiettivo che l'industria italiana vuole mantenere. Siamo alla fine dell'anno, possiamo dire che l'industria italiana ha tenuto". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo alla Conferenza nazionale dell'Export e dell'internazionalizzazione delle imprese, in corso a Fiera Milano a Rho nell'ambito della Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. Citando l'aumento delle esportazioni nell'anno in corso, Orsini ha ricordato che "i nostri prodotti sono sempre apprezzati da tutto il mondo. Siamo la quarta potenza economica al mondo, la seconda manifattura d'Europa e su questo noi ci siamo attivati, abbiamo lanciato un nuovo strumento che si chiama Expand e con il quale abbiamo provato a fare i compiti a casa per riuscire a incrementare gli attuali 623 miliardi di esportazioni".

Ars

(RADIOCOR) 17-12-25 12:30:14 (0341) 5 NNNN