Industria: Hunters Group, +20% opportunita' lavoro in Piemonte nel 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 mar - Crescono del 20% le opportunita' di lavoro nel 2024 in Piemonte rispetto all'anno precedente secondo un'indagine di Hunters Group, societa' di ricerca e selezione del personale qualificato, soprattutto nei settori Automation, Engineering, Construction ed Energy, i piu' dinamici per professionisti altamente qualificati in regione. Un trend che continuera' a crescere: 'Il Piemonte - dichiara Stefano Castelli, Area Manager di Hunters Group - e' una regione molto dinamica dal punto di vista occupazionale. Dai dati elaborati dal nostro osservatorio emerge un quadro molto incoraggiante per il futuro: abbiamo registrato una crescita del 20% nella richiesta di profili specializzati, soprattutto in quei settori che, piu' degli altri, sono toccati dalla transizione digitale e dalla transizione energetica. Non a caso, infatti, i professionisti piu' cercati sono, ad esempio, gli ingegneri strutturisti o i programmatori Plc'. In questo momento, le aziende piemontesi stanno cercando soprattutto progettisti elettrici, project manager nel settore costruzioni, ingegneri strutturisti e programmatori Plc (Programmable Logic Controller cioe' computer industriali a logica programmabile).

