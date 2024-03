Industria: Hunters Group, +20% opportunita' lavoro in Piemonte nel 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 mar -Construction, Energy, Automation ed Engineering offrono le maggiori opportunita' di occupazione in Piemonte come sottolinea l'indagine di Hunters Group, societa' di ricerca e selezione del personale. Come il Progettista Elettrico (Retribuzione Annua Lorda, Ral 40 - 50.000 euro): progetta e dimensiona impianti elettrici per settori diversificati attraverso tools specifici. O come il Project Manager settore Construction (Ral 40 - 50.000 euro): coordina il lavoro di diverse figure professionali, come architetti, ingegneri, geometri, imprese di costruzione e subappaltatori, occupandosi anche di sicurezza e di avanzamento lavori.

Richiesto anche l'Ingegnere strutturista (Ral compresa tra i 30 e i 50.000 euro a seconda della seniority): si occupa della progettazione e del calcolo delle strutture, ovvero degli elementi che garantiscono la stabilita' e la resistenza di un edificio o di un'altra opera di ingegneria civile.

Programmatore Plc (Programmable Logic Controller cioe' computer industriali a logica programmabile) (Ral fino a 60.000 euro per i profili piu' senior): professionista che programma macchine per il settore automazione attraverso linguaggi specifici Plc.

'Negli ultimi due anni- aggiunge Stefano Castelli, Area Manager di Hunters Group - abbiamo notato un progressivo aumento non solo delle opportunita' aperte, ma anche delle retribuzioni medie. Questo dimostra che, nonostante un periodo non proprio semplice, caratterizzato da inflazione, aumento dei costi dell'energia e delle materie prime e di incertezza generale, l'economia della regione tiene. Grazie agli investimenti legati al Pnrr ci saranno molte opportunita' per i professionisti che si occupano di risparmio energetico, automazione e costruzioni'.

Ann

(RADIOCOR) 30-03-24 18:15:47 (0360) 5 NNNN