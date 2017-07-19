India-Francia: Modi e Macron presentano partenariato "senza limiti" e in "accelerazione" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 feb - Sulla questione Ucraina, punto di disaccordo tra i due paesi, Macron ha invitato Modi a 'unire gli sforzi per sostenere l'istituzione di una moratoria immediata e duratura sugli attacchi (russi) contro i civili e le infrastrutture civili'. Il primo ministro indiano non ha condannato l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, partner tradizionale dell'India, ma si e' recato a Kiev nel settembre 2024 ed e' sotto pressione di Donald Trump per ridurre le importazioni indiane di petrolio russo. Il partenariato franco-indiano, definito 'speciale, globale e strategico' da Modi, si era gia' evidenziato pochi giorni prima della visita di Macron con la decisione indiana di acquistare altri 114 caccia francesi Dassault Rafale per la sua aeronautica, oltre ai 36 gia' acquisiti. L'annuncio non ha immediatamente portato alla firma di un contratto, ma 'le trattative avanzano' e 'Parigi e' fiduciosa', secondo l'entourage del presidente Macron.

