Inail: nei primi 11 mesi 2025 piu' infortuni sul lavoro (0,4%) e 729 decessi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 gen - Le denunce di infortunio in occasione di lavoro (al netto degli studenti) presentate all'Inail nei primi 11 mesi del 2025 sono state 385.435, in aumento dello 0,4% rispetto alle 384.027 del pari periodo 2024, in riduzione dell'1,9% rispetto al 2023, del 24,9% sul 2022, del 2,8% sul 2021, del 6,8% sul 2020 e del 9,7% sul 2019, anno che precede la crisi pandemica. Lo comunica l'Istituto aggiungendo che i decessi sono stati 729, sette in piu' rispetto ai 722 registrati nel 2024, 10 in piu' sul 2022 e sette in piu' sul 2019, 12 in meno sul 2023, 153 in meno sul 2021 e 220 in meno rispetto al 2020. Gli infortuni in itinere, occorsi cioe' nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro (al netto degli studenti), denunciati all'Inail entro il mese di novembre 2025 sono stati 91.463, in aumento del 3% rispetto agli 88.806 del 2024, del 6,8% rispetto al 2023, del 12,8% sul 2022, del 30,7% sul 2021, del 63,2% sul 2020 e dell'1,6% rispetto al 2019.

Dif.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-01-26 16:11:19 (0418)SAN 5 NNNN