Imprese: Urso, Italia attrattiva, aziende sorprendono per capacita' e resilienza

In Usa per spiegare motivi per investire in nostro Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, domani sara' negli Stati Uniti per "presentare quali sono le migliori condizioni che l'Italia sta mettendo in atto nei settori tecnologicamente piu' avanzati per diventare, all'interno dell'ecosistema occidentale, un Paese particolarmente attrattivo, dove e' conveniente investire, per le garanzie che possiamo dare". Intervenendo in videocollegamento alla conferenza a Milano, nell'ambito dell'assemblea di Federchimica Assobiotec, il ministro ha sottolineato che, proprio negli Stati Uniti, "le multinazionali stanno ridefinendo i piani di investimento globali, anche alla luce dei nuovi equiibri geopolitici e geoeconomici di cui abbiamo dovuto prendere atto', prima con pandemia e lo shock che ne e' conseguito sugli approvvigionamento e poi con nuove dinamiche imposte dalla guerra in Ucraina. Proprio per questo motivo il ministro intende raccontare alle controparti americane come "le imprese del Made in Italy stanno sorprendendo gli osservatori internazionali con la loro capacita', vitalita', resilienza e inventiva, portando risultati che nessuno aveva previsto.

Siamo il Paese in Occidente, tra le grandi potenze, che cresce di piu'".

