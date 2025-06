Imprese: Unioncamere, composizione negoziata raddoppia, 905 istanze in 6 mesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 giu - La composizione negoziata raddoppia. Sono 905 le istanze presentate dalle imprese negli ultimi sei mesi, con una crescita incrementale piu' che doppia, rispetto al periodo novembre 2024, a maggio scorso (905 contro 410) e dal suo avvio, risalente al novembre 2021, sono quasi 3.000 le istanze presentate.

E' quanto mostra l'Osservatorio semestrale di Unioncamere, dove si sottolinea l'aumento considerevole anche dei casi di successo di questo istituto stragiudiziale introdotto per consentire il risanamento delle aziende in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario: 295 a maggio, 90 in piu' rispetto a novembre 2024. In aumento, di conseguenza, anche il tasso di successo, che nel corso del primo trimestre 2025 e' pari al 22,5 per cento.

'La composizione negoziata sta cominciando a mostrare tutte le sue potenzialita': le istanze e i casi di successo sono in costante aumento e interessano sempre piu' imprese di maggiori dimensioni con fatturati e numero di lavoratori importanti', sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. 'Bisogna operare pero' affinche' anche le imprese piu' piccole possano cogliere maggiormente le opportunita' fornite da questo strumento. E per questo occorre anche far crescere la cultura finanziaria delle Pmi'.

Il maggior numero di istanze proviene dalla Lombardia (il 24% del totale), seguita dal Lazio (10,5% del totale), dall'Emilia-Romagna (10,1 % del totale) e dal Veneto (9,1% del totale). A livello settoriale, emerge inoltre il maggior utilizzo da parte delle imprese dei servizi e della manifattura.

