Imprese: Ruvolo (Confimprenditori), da Made in Italy 30% Pil, sostenere le Pmi -3

Da Festival arriveranno proposte concrete al Governo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Con il Festival dell'imprenditore, ha aggiunto Ruvolo, "vogliamo offrire alle imprese uno spazio in cui poter condividere esperienze, creare nuove sinergie e accedere a strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro. Un'attenzione particolare - ha aggiunto Ruvolo - sara' dedicata all'impatto delle nuove tecnologie sul Made in Italy. L'adozione di strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale puo' rappresentare un'opportunita' straordinaria per rafforzare la competitivita' delle nostre imprese e per posizionare il Made in Italy in modo ancora piu' solido sui mercati internazionali". Affrontare queste sfide, ha detto il Presidente di Confimprenditori, richiede un "impegno congiunto tra mondo imprenditoriale e le istituzioni. Per questo, durante il Festival, le aziende avranno la possibilita' di dialogare direttamente con gli esponenti del Governo e dell'opposizione, portando all'attenzione delle istituzioni proposte concrete sui temi chiave come semplificazione burocratica, accesso si fondi europei e internazionalizzazione delle imprese", ha concluso Ruvolo.

Com-Cel

