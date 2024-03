Imprese: quasi 4mila attivita' vending in Italia nel 2023, Lombardia prima

Dati Registro delle Imprese elaborati da Confida (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - In Italia sono 3.742 le attivita' legate al settore dei distributori automatici, in crescita dell'1,5% rispetto al 2022. I numeri arrivano da un'elaborazione del Registro delle imprese per Confida, Associazione italiana distribuzione automatica, sui dati del quarto trimestre 2023. Secondo i dati, le vending machine installate nel nostro Paese hanno superato le 835mila unita' e le consumazioni si sono attestate a circa 4 miliardi per un giro d'affari di 1,5 miliardi di euro. La Lombardia, con le sue 478 imprese del vending, si conferma al primo posto, con un peso del 13% sul totale nazionale.Al secondo posto tra le regioni, la Puglia che registra 447 aziende (12% del totale, +6% vs '22), seguita dalla Sicilia con 396 (10,6% del nazionale, +2,5% vs '22). Al quarto posto la Campania con 380 imprese, il 10% in piu' rispetto all'anno precedente. Con 355 aziende, il Lazio si aggiudica il quinto posto precedendo il Piemonte (266) e il Veneto (219). La Toscana (219) e l'Emilia-Romagna (202), nonostante la crisi che le ha colpite a causa delle alluvioni, sono riuscite a mantenere stabile il numero di attivita' rispetto al 2022. Chiude la top10 la Sardegna con 193 aziende del vending sul territorio regionale.

