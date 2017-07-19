Dati
            Imprese: ok Parlamento Ue alleggerimento norme rendicontazione sostenibilita'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 16 dic - L'Europarlamento ha dato il via libera alla modifica delle norme su rendicontazione di sostenibilita' e dovere di diligenza (due diligence) per le imprese. Si tratta di un atto legislativo di evidente significato politico perche' la Ue in tal modo va incontro alle richieste di molti governi e di una parte consistente del mondo imprenditoriale. Le norme aggiornate, approvate in via definitiva con 428 voti a favore, 218 contrari e 17 astensioni, interesseranno meno aziende e ridurranno alcuni obblighi, con l'obiettivo di rafforzare la competitivita' europea. La proposta fa parte del pacchetto di semplificazione della Commissione Omnibus I.

            Una volta adottato formalmente anche dal Consiglio, l'aggiornamento entrera' in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

            Aps.

