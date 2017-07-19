Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Imprese: Mimit, a fine 2025 attivi 41 tavoli di crisi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 gen - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fa il punto sui tavoli di crisi aperti alla fine dello scorso anno a Palazzo Piacentini. Al 31 dicembre 2025, si ricorda in una nota, i tavoli attivi sono 41 che hanno prodotto, nel corso dello scorso anno, 208 tavoli plenari. Le intese raggiunte sono state 27. Il ministero di via Veneto ricorda quindi i 30 tavoli di monitoraggio con oltre 23.800 lavoratori coinvolti, per la verifica delle fasi successive alla gestione attiva della crisi. Dal Mimit si segnala, inoltre, un numero crescente di richieste di intervento da parte di organizzazioni sindacali, imprese e territori - anche oltre i casi che per natura e dimensioni rientrerebbero nel perimetro dei requisiti ordinari per l'apertura di un tavolo nazionale.

            com-Ggz.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 05-01-26 17:55:04 (0408)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.