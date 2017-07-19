Imprese: Mimit, a fine 2025 attivi 41 tavoli di crisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 gen - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fa il punto sui tavoli di crisi aperti alla fine dello scorso anno a Palazzo Piacentini. Al 31 dicembre 2025, si ricorda in una nota, i tavoli attivi sono 41 che hanno prodotto, nel corso dello scorso anno, 208 tavoli plenari. Le intese raggiunte sono state 27. Il ministero di via Veneto ricorda quindi i 30 tavoli di monitoraggio con oltre 23.800 lavoratori coinvolti, per la verifica delle fasi successive alla gestione attiva della crisi. Dal Mimit si segnala, inoltre, un numero crescente di richieste di intervento da parte di organizzazioni sindacali, imprese e territori - anche oltre i casi che per natura e dimensioni rientrerebbero nel perimetro dei requisiti ordinari per l'apertura di un tavolo nazionale.

