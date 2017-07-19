Imprese: mercato globale formazione verso 700 mld entro 10 anni

Allied Market Research: in Italia nel 2025 ricavi per 5 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - Nei prossimi dieci anni i ricavi del mercato globale della formazione aziendale sono attesi avvicinarsi ai 700 miliardi di euro, con un incremento del 48% rispetto al 2025. E' quanto emerge da un'analisi di Allied Market Research, che fotografa l'espansione del cosiddetto "corporate training", che si confermerebbe come uno degli asset piu' dinamici dell'economia della conoscenza. In Europa, i dati di un report LinkedIn indicano entrate complessive prossime ai 15 miliardi di euro nel 2025. Secondo la piattaforma, nei prossimi otto anni il mercato europeo crescera' di oltre 23 miliardi, con un tasso medio annuo composto intorno all'8%. I Paesi piu' avanzati, in questo senso, sono Regno Unito e Germania, che stanno concentrando investimenti "su corsi molto specializzati, soprattutto, sull'utilizzo di tool e piattaforme d'intelligenza artificiale".

La Spagna punta invece su digitalizzazione, lavoro da remoto e flessibilita', con "corsi immersivi e flessibili che professionisti di tutte le eta' possono seguire da casa", per "un miglior equilibrio tra la vita privata e quella lavorativa". In Italia, secondo Research & Markets, il mercato della formazione aziendale chiudera' l'anno con ricavi pari a circa 5 miliardi di euro. Le imprese nostrane mostrano una crescente attenzione a programmi formativi "strutturati per migliorare la produttivita' dei dipendenti", spiega una nota, con le realta' piu' virtuose che si concentrano soprattutto a Roma, Torino e Milano.

imt-com

(RADIOCOR) 20-12-25 12:05:31 (0204) 5 NNNN