Imprese: Irg presenta nuovo indicatore per misurazione di "influenza" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 ott -Nel dettaglio, il quadro valuta dieci parametri che insieme spiegano se un'organizzazione e' in grado di influenzare la politica e i mercati, rimanere rilevante per gli stakeholder e aumentare la crescita attraverso i cicli. Questi parametri sono suddivisi in due categorie: Fondamenti aziendali classici e Fattori di influenza moderni. Ogni parametro viene valutato da 0 a 3, con un punteggio superiore a 20 che indica che un'azienda e' 'Irg Fit'. La soglia minima e' fissata a 20/30 punti Irg, mentre la media globale si ferma a 13,64/30. I dati sono stati tracciati dal software di semantica avanzata Irg Ai e alimentato da 2,1 milioni di documenti analizzati tra gennaio e settembre 2025.

Lo studio e' stato presentato in occasione della Irg Conference 2025, il summit internazionale che propone un dibattito su come le imprese possano tradurre conoscenza e influenza in crescita sostenibile e competitivita' geopolitica, organizzata da Irg Enhanced Intelligence in collaborazione con Aspen Institute Usa, Aspen Institute Italia, e Sda Bocconi.

