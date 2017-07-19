Dati
            Notizie Radiocor

            Imprese: indipendenti e autosufficienti nonostante le difficolta' europee

            Report Qonto-Appinio su fare impresa in Italia e in Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 feb - Imprenditori e liberi professionisti italiani scelgono l'indipendenza per un maggior equilibrio tra lavoro e vita privata, ma convivono tra ansia e ambizione di successo, potendo contare soprattutto sulle proprie forze nonostante l'ambiente piu' complesso d'Europa. Lo rileva il nuovo Osservatorio sul modo di fare impresa in Italia e in Europa, realizzato da Qonto, la soluzione di gestione finanziaria per Pmi e liberi professionisti leader in Europa, con oltre 600mila clienti, in collaborazione con Appinio. Il report ha coinvolto 1.600 imprenditori, freelance e fondatori di aziende con meno di 10 dipendenti in Italia, Francia, Germania e Spagna, con rilevazioni condotte a novembre 2025.

