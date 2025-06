Imprese: Ibm, 61% Ceo nel mondo adotta gia' oggi gli agenti AI, 73% in Italia (studio)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 giu - Tuttavia, la ricerca Ceo Study Ibm 2025 indica che le organizzazioni potrebbero avere difficolta' a coltivare un ambiente dati efficiente: la meta' (50%) degli intervistati ha ammesso che il rapido ritmo degli ultimi investimenti ha portato la loro organizzazione ad una tecnologia disomogenea e frammentata. I Ceo sono costretti a bilanciare due forze contrarie: le richieste immediate di rendimento del capitale investito e l'impegno nell'innovazione a lungo termine. Solo il 25% delle iniziative di AI ha generato secondo gli intervistati il ritorno sull'investimento atteso negli ultimi anni, mentre soltanto il 16% ha avuto influenza sull'intera organizzazione. Per accelerare i progressi, due terzi 65% (70% in Italia) dei Ceo intervistati sostiene che la propria organizzazione sta facendo affidamento su casi d'uso di intelligenza artificiale guidati dal Roi, con il 68% (61% in Italia) che afferma che la loro organizzazione dispone di metriche specifiche per valutare efficacemente il ritorno sull'investimento in innovazione. Poco piu' della meta' 52% (59% in Italia) degli intervistati afferma che la propria organizzazione, oltre alla riduzione dei costi, sta ottenendo valore dagli investimenti in AI generativa. Il 64% dei Ceo riconosce inoltre che il rischio di rimanere indietro spinge gli investimenti in alcune tecnologie prima di avere una chiara comprensione del valore che esse apportano all'organizzazione, ma solo il 37% afferma che e' meglio essere "veloci e sbagliare" piuttosto che "fare la cosa giusta ma troppo lentamente" quando si tratta di adozione della tecnologia. I Ceo ritengono che leadership strategica e talenti specializzati siano essenziali per sbloccare il valore dell'AI, in un contesto in cui competenze e abilita' scarseggiano. Il 69% degli intervistati afferma che il successo della propria organizzazione e' direttamente collegato alla capacita' di trattenere un ampio gruppo di leader con una profonda comprensione della strategia e l'autorita' per prendere decisioni critiche. Il 67% (60% in Italia) dei Ceo afferma poi che la differenziazione dipende dall'avere le giuste competenze nelle posizioni giuste con i giusti incentivi.

Alla base tra le principali barriere all'innovazione nella propria organizzazione vengono indicati la mancanza di collaborazione tra i silos organizzativi, l'avversione al rischio e alla trasformazione, e la mancanza di competenze e conoscenze. Infatti, i Ceo affermano che circa un terzo (31%) della forza lavoro richiedera' formazione e/o riqualificazione nei prossimi tre anni, mentre il 65% (71% in Italia) afferma che la propria organizzazione utilizzera' l'automazione per colmare le lacune di competenze. Il 54% (47% in Italia) dei Ceo afferma percio' che sta assumendo ruoli legati all'intelligenza artificiale che solo un anno fa non esistevano.

