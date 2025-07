Imprese: domande gestione crisi in Lombardia, 201 in I sem. 2025 contro 110 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - Chi presenta l'istanza? Con riferimento alla fotografia del I semestre 2025, per il 63% si tratta di imprese Srl (127 su 201 in totale). Seguono le Spa (31 su 201 in totale) con il 15% e le Sas (15 su 201 in totale) con il 7,5%. Se guardiamo al fatturato delle imprese istanti, un terzo (il 33%) rientra nella fascia tra 1 milione a 5 milioni di euro (sono 66 imprese su 201), seguono le imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro (sono 39 e pesano il 19%) e le imprese con un fatturato da 0 a 250 mila (sono 36 e pesano il 18%). Se analizziamo le istanze ripartite per classi dimensionali delle imprese, la principale tipologia e' costituita da microimprese (da 0 a 9 dipendenti) che sono 110, pari al 55% del totale. Nel periodo di riferimento (I semestre 2025) sono state risanate in Lombardia 25 imprese su un totale di 112 procedimenti chiusi, di cui 17 di Milano (424 posti di lavoro salvati). Nel primo semestre dell'anno scorso invece gli esiti positivi sono stati 10 su un totale di 64 procedimenti chiusi. Dall'inizio dell'attivita' (15/11/2021) al 30/06/2025, 327 imprese italiane sono state risanate (la procedura di Composizione negoziata si e' conclusa con esito positivo), di cui 95 sono le imprese lombarde (29% del totale nazionale degli esiti positivi). I posti di lavoro salvati in Lombardia sono stati 4.708.

