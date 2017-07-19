Imprese: Crif, +13,7% finanziamenti primi 9 mesi 2025

In aumento tasso di default delle Societa' di Capitali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - Crescono i finanziamenti alle imprese, che vedono un +13,7% nei primi nove mesi del 2025 dalla rilevazione dell'Osservatorio Crif sulle imprese. In aumento il rischio, con un tasso di default delle Societa' di Capitali a fine settembre al 3,4% rispetto al 3,1% di giugno, conferma di un contesto globale dominato da tensioni sia commerciali sia politiche, che sta iniziando a produrre effetti. Rimane e sostanzialmente stabile, invece, il tasso di default delle Ditte e Societa' di Persone, che si assesta al 3% dal 2,9% di giugno. Le imprese che hanno mostrato la maggior crescita degli importi erogati (+15,9%) sono state le Societa' di Capitali di dimensioni piu' contenute, in particolare quelle con fatturato inferiore ai 5mln di euro. In particolare, la crescita piu' intensa si e' osservata sui Mutui Chirografari, Altri Mutui non ipotecari e Prestiti (+22,6%), grazie al permanere di condizioni favorevoli di accesso al credito per le imprese. Quanto ai settori, le imprese del Turismo e Tempo Libero mostrano una maggiore crescita degli importi erogati (+26,6%) rispetto al dato nazionale, anche se con differenze tra i micro-settori, mentre Tessile e Abbigliamento vedono, al contrario, una contrazione degli importi erogati(-5,5%) e, parallelamente, cresce il profilo di rischio medio delle imprese del comparto.

