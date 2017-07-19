Imprese: Cribis, -4,2% a 11.090 startup innovative in Italia in 2025

Lombardia al top (29%), poi Campania (12%) e Lazio (11%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - Alla fine del 2025 l'Italia conta 11.090 startup innovative, in calo del 4,2% rispetto al 2024, quando erano 11.565. Le start up innovative a conduzione femminile o a partecipazione femminile sono 1.052, mentre le imprese la cui media delle eta' dei soci e degli amministratori e' inferiore a 35 anni sono 3.690. E' quanto emerge dai dati aggiornati a gennaio 2026 dell'Osservatorio Start Up Innovative realizzato da Cribis, societa' del gruppo Crif. L'area con la concentrazione maggiore di realta' innovative e' il Nord-Ovest (36,9%), seguito da Sud e isole (27,8%), Centro (19,1%) e Nord Est (16,2%). La regione italiana che presenta il maggior numero di start up innovative e' la Lombardia con il 29,1%, seguita dalla Campania (12,4%) e dal Lazio (11,4%).

