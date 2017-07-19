Imprese: Cribis, -1,6% a 2.843 liquidazioni giudiziali Italia IV trim 2025 -2

Commercio sotto pressione con 852 procedure, poi edilizia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Per quanto riguarda i settori merceologici, a subire la pressione maggiore nel periodo e' il comparto del commercio, che con 852 procedure segna un incremento rispetto alle 533 del trimestre precedente. Segue l'edilizia con 651 casi (da 401) e i servizi con 630 (da 465). L'Industria registra invece 457 procedure. Nel quarto trimestre del 2025 si registra un forte aumento nel ricorso agli strumenti di regolazione della crisi: i concordati preventivi sono stati 133, con una crescita significativa del 75% rispetto ai 76 registrati nello stesso periodo del 2024. Il dato totale annuo del 2025 (446 procedure) e' il piu' alto dal 2021. 'Il ritorno a volumi vicini ai livelli pre-pandemia indica che molte imprese, specialmente nel commercio e nell'edilizia, faticano a gestire l'attuale instabilita' economica, dovuta anche all'aumento dei tassi e del costo del denaro. In questo contesto, monitorare costantemente la solidita' dei partner commerciali diventa fondamentale per prevenire il rischio di credito', ha commentato in una nota Marco Preti, amministratore delegato di Cribis.

