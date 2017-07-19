Imprese: composizione negoziata crisi, +55% domande in Lombardia nel 2025

Secondo i dati elaborati dalla Camera arbitrale di Milano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - Crescono del 55% in un anno le domande di composizione negoziata della crisi in Lombardia, salite a 404 nel 2025 dalle 261 del 2024, mentre a livello nazionale l'aumento e' del 69% con 1.776 istanze complessive. Secondo i dati elaborati dalla Camera arbitrale di Milano, inoltre, dal 2021 al 2025 le pratiche lombarde sono state 916 su un totale italiano di 3.956, pari al 23%: quasi una su quattro.

In miglioramento gli esiti: nel 2025 sono state risanate 66 imprese in Lombardia (+74% su base annua) e 246 in Italia (+95%), con 2.539 posti di lavoro salvaguardati nella regione e 14.231 a livello nazionale. Il tasso di successo si attesta al 24,3% in Lombardia, sopra la media italiana del 21%. I settori piu' coinvolti restano manifattura (30,2%), commercio (18%) e costruzioni (10%), mentre Milano concentra il 52% delle istanze regionali (209 su 404) e l'11,7% di quelle nazionali.

Sul profilo delle imprese, il 72% delle domande arriva da societa' a responsabilita' limitata e oltre la meta' (52%) da microimprese, segnale di una fragilita' diffusa nel tessuto produttivo. Elevato anche il ricorso alle misure protettive, richieste nell'86% dei casi in Lombardia e nell'87% a livello nazionale.

La Composizione Negoziata della crisi e' una procedura volontaria disciplinata dalla legge, utile anche per "aiutare le imprese in difficolta', ristrutturare le attivita' imprenditoriali", spiega una nota. Si tratta di 'uno strumento che consente di prevenire il default e di salvaguardare, per quanto possibile, la continuita' aziendale', ha commentato nella nota Rinaldo Sali, vicedirettore generale della Camera Arbitrale di Milano.

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(RADIOCOR) 27-04-26 13:04:10 (0281) 5 NNNN