Imprese: Commissione Ue, accordi accelerano aumento export e diversificazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 3 nov - Secondo la quinta relazione annuale sull'attuazione e l'applicazione della politica commerciale europea pubblicata oggi, l'ampia rete di accordi commerciali europei aiuta le aziende a trovare mercati alternativi per le loro esportazioni, riducendo al contempo la dipendenza in un contesto geopolitico difficile. E' la conclusine cui arriva la Commissione europea analizzando i dati fra 2024 e prima meta' di quest'anno. Nel 2024, le esportazioni di beni verso i 76 partner commerciali preferenziali sono cresciute del doppio rispetto alle esportazioni verso i paesi non coperti da un accordo di libero scambio: 1,4% contro 0,7%. Ad esempio, le esportazioni verso il Canada sono aumentate del 51% dal 2017, rispetto al 20% verso il resto del mondo. Le esportazioni agroalimentari totali hanno raggiunto un nuovo record nel 2024, raggiungendo i 235 miliardi di euro (con un aumento del 2,8% rispetto al 2023). Le esportazioni agroalimentari verso partner commerciali preferenziali, per un valore di 138 miliardi di euro, sono aumentate del 3,6%, rispetto all'1,6% con i partner non aderenti ad accordi di libero scambio.

