Imprese: Cgia, erogazione credito solo a 2%, penalizzate le piccole -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 giu - Diversamente, le regioni che hanno registrato gli aumenti piu' significativi dei prestiti alle imprese sono la Sicilia con +578,9 milioni (+3,3 per cento), la Calabria con +264,2 milioni (+5) e, in particolare, il Lazio con +7,3 miliardi di euro (+11,5). A livello provinciale le situazioni piu' critiche hanno interessato Aosta con una flessione pari a 281,3 milioni di euro (-15,2 per cento), Lodi con -248,7 (-9,4) e Asti con -136,1 (-8,9). Per contro, i territori dove la variazione e' stata maggiormente positiva sono stati Vibo Valentia con +42,8 milioni di euro (+11,1 per cento), Terni con +201,7 (+13,1) e Roma con +7,5 miliardi (+13,5).

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(RADIOCOR) 13-06-26 13:08:06 (0259) 5 NNNN