Imprese: Assoholding, sostenere il talento attraverso la formazione continua

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mag - 'La rapida accelerazione tecnologica in comparti strategici rischia di rendere obsolete velocemente competenze e processi formativi tradizionali. La sfida per le imprese diviene quella di attrarre, valorizzare e prendersi cura del talento superando strutture di compliance vetero organizzative' ha evidenziato Edoardo De Vito, Head of International Affairs di Assoholding, in occasione del lancio dell'evento Common Home del 25 maggio. 'Per tale ragione una governance rigenerativa deve porre in primo piano una formazione continua imperniata su una capacita' di crescita delle qualita' individuali e del valore condiviso di tutti gli stakeholder, requisito indispensabile per lo sviluppo dell'impresa'.

