Imprese: Ag. Entrate, al via domande per bonus Mezzogiorno da 8 giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 giu - Le imprese che investono quest'anno in beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive del Sud Italia possono richiedere il bonus per il Mezzogiorno da giovedi' 8 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate. A partire dalla stessa data sara' inoltre possibile accedere al credito d'imposta per gli investimenti 2023 nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e' stato approvato il nuovo modello di comunicazione, aggiornato in seguito alla proroga delle agevolazioni disposta dall'ultima legge di Bilancio. L'Agenzia delle Entrate ricorda che destinatarie del bonus per il Mezzogiorno sono le imprese che acquisiscono, anche mediante contratti di locazione finanziaria, macchinari, impianti o attrezzature destinati a strutture produttive nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

