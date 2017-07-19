Imprese: accordo Confindustria Vicenza-Intesa Sp per sviluppo innovativo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 3 nov - Confindustria Vicenza e Intesa Sanpaolo siglano un nuovo accordo per la crescita delle imprese. Si tratta della declinazione territoriale di quello sottoscritto lo scorso gennaio dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo. Una collaborazione strategica per sostenere concretamente le imprese grazie al quale la Banca mette a disposizione 200 miliardi di euro fino al 2028, di cui 20 miliardi alle aziende del Veneto, per rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunita' di Transizione 5.0 e Ia, integrando cosi' le risorse gia' stanziate dalla Banca per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr. Oggi, nella sede di Confindustria Vicenza, Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige di Intesa Sanpaolo, e Barbara Beltrame Giacomello, presidente di Confindustria Vicenza, hanno evidenziato le peculiarita' delle nuove misure introdotte ad hoc per favorire il supporto a nuovi insediamenti produttivi, all'ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti e agli investimenti nel settore energetico, sostenendo cosi' l'attrattivita' dei territori italiani con posizione strategica per le rotte e gli interscambi internazionali.
