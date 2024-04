Immobiliare: in ultimi 2 anni +76% prenotazioni dimore pregio Italia per periodo "ponti" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Se da una parte a sostenere l'avvio della stagione vacanziera sono stati il bel tempo e il rialzo delle temperature che hanno accompagnato l'Italia nelle ultime settimane, dall'altra la passione degli italiani per i super ponti trova conferma anche nei recenti dati del settore secondo i quali 8 milioni e mezzo di connazionali saranno in viaggio proprio per il 25 aprile. A scegliere l'Italia saranno anche gli stranieri, con oltre 217 mila arrivi stimati tra i quali spiccano i turisti a stelle e strisce (dati Enit). Secondo l'Osservatorio Emma Villas, in aggiunta alla forte presenza di turisti americani, si affiancano anche i vacanzieri olandesi e i polacchi, che sempre piu' spesso scelgono di puntare su una vacanza in una villa o in un casale. Questi ultimi hanno confermato per i prossimi ponti piu' prenotazioni rispetto ai loro 'vicini' tedeschi, da sempre 'habitue'' di questa tipologia di vacanza, e aprono a un nuovo trend di ingressi nel Paese dalla Polonia (+144% presenze sul 2023). I dati positivi delle prenotazioni per la Primavera 2024, raccontati da Emma Villas col suo Osservatorio su ville e dimore di pregio, viaggiano di pari passo con i risultati positivi ottenuti dalla recente chiusura del bilancio aziendale, che nel 2023 ha registrato ricavi in aumento del +15%, e con la recente acquisizione della societa' Marche Holiday Villas che ha portato a un incremento del portfolio di Emma Villas nelle Marche, regione molto richiesta dai turisti stranieri, di 23 proprieta' in gestione esclusiva. In particolare, rispetto al 2022, le prenotazioni per ville e casali di pregio sono cresciute passando da 5.692 del 2022 a 6.015 nel 2023 (+5,7%), con un aumento anche del numero di settimane prenotate (passate da 7.390 del 2022 a 7.633 settimane nel 2023).

Ars

(RADIOCOR) 21-04-24 13:22:26 (0279)IMM 5 NNNN