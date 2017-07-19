Immobiliare: a progetto Auris menzione d'onore a International Architecture Award

Firmato da Marco Casamonti e Archea Brasil (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Il progetto Auris Residenze firmato dall'architetto fiorentino Marco Casamonti e Archea Brasil ha ricevuto la menzione d'onore per l'International Architecture Award 2025. Il riconoscimento e' stato annunciato ad Atene dal Chicago Athenaeum, Museum of Architecture and Design e il Centro Europeo per l'Architettura, l'Arte, il Design e gli Studi Urbani e premia il suo impegno verso un'architettura che mette al centro il dialogo tra citta' e natura, innovazione tecnologica e responsabilita' ambientale. Il concept di Auris Residenze a Balneario Camboriu' (Brasile) nasce da un'attenta lettura del contesto: un paesaggio in cui si incontrano l'oceano e le montagne, in contrasto con la crescente densita' urbana. Ogni appartamento, distribuito su un intero piano della torre in calcestruzzo pigmentato in tonalita' terracotta, e' pensato per offrire comfort e raffinatezza: dalla zona giorno, orientata verso il mare, alla fusione tra artigianato brasiliano e design italiano negli interni. Gli spazi comuni, articolati su tre livelli, sono concepiti per accogliere tutte le generazioni e ogni forma di socialita', dal parco giochi al salone per eventi, dal giardino con orto urbano all'area per animali domestici.

