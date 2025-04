Immobiliare: 8milioni le case in affitto, Milano piu' cara di Berlino e Parigi

Scenari Immobiliari e Abitare Co.

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - In Italia sono piu' di 8 milioni le case in affitto con quasi 1,3 milioni di nuovi contratti stipulati nel 2024 per 9mld di euro annui e con canoni mensili aumentati del 4,7 per cento. Un panorama in cui Milano e' ormai piu' cara di Parigi e Berlino. La capitale tedesca, infatti, ha registrato un calo del canone medio degli appartamenti che oggi e' a 1.570 euro mensili. A Parigi il canone medio per un appartamento e' di 1.900 euro.

Milano ha raggiunto i 2.090 euro mensili per un appartamento, ai livelli di Amsterdam a 2.070 euro mensili. E' la mappa che emerge dal Rapporto 'La casa in locazione in Italia e in Europa' di Scenari Immobiliari e Abitare Co.

Nel paese tradizionalmente delle case di proprieta' cresce la richiesta: gli italiani rappresentano un quinto della domanda europea con quasi quattro milioni di persone che cercano case in affitto. Negli ultimi dieci anni la quota di cittadini europei in locazione e' passata dal 29,3 per cento (2014) al 31 per cento (2024), con un incremento di 1,7 punti percentuali."Una domanda di case in locazione grande come la Romania, che vale venti milioni di persone. E che lo trova con difficolta' perche' l'offerta preferisce la locazione breve. Nelle grandi citta' la domanda di alloggi in affitto e' elevata a causa dei prezzi delle case in vendita. E i giovani scelgono la casa in locazione perche' sono tendenzialmente piu' nomadi", spiega Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari.

Nel nostro Paese un'abitazione su quattro e' in affitto: circa 7,7 milioni a residenti, studenti fuori sede e professionisti, mentre quelle per affitti brevi censite sono circa 770 mila. Roma e Milano insieme rappresentano il 12%.Il mercato nella Capitale ha raggiunto nel 2024 un volume di poco inferiore alle 80mila nuove stipule, -8% rispetto al 2023. Milano, con circa 76 mila nuovi contratti nel 2024, ha visto una crescita del 4% del numero di contratti ma, dall'altro lato, un aumento oltre la media nazionale anche del canone medio. Al sud, Napoli ha registrato un +3%, con 19 mila nuovi contratti.

