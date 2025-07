Immobili: 9.500 euro/mq per case vacanza a Ibiza ma 12.700 euro/mq in Costa Smeralda -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - Nel resto delle destinazioni nostrane analizzate i prezzi sono piu' in linea con quelli spagnoli. In Liguria, ad Alassio la spesa richiesta per un acquisto di pregio ammonta a 8.220 euro/mq, mentre alle Cinque Terre si resta sui 6.800 euro/mq. Passando alla Toscana, sono praticamente identici i costi all'Isola d'Elba e a Viareggio, intorno ai 6.330 euro/mq. Anche a livello di composizione dell'offerta si notano alcune differenze tra Italia e Spagna. Nella nostra Penisola, infatti, in sei destinazioni su otto le ville primeggiano sugli appartamenti: eclatanti i casi di Costa Smeralda (89% vs. 8%) e Isola d'Elba (91% vs. 6%), ma le soluzioni indipendenti primeggiano anche in Costiera Amalfitana (65% vs. 30%), a Viareggio (48% vs. 36%), a Rimini (57% vs. 24%) e a Gallipoli (57% vs. 23%). Le due eccezioni sono le mete liguri, Alassio e le Cinque Terre, dove la disponibilita' di appartamenti supera quella di ville: nel primo caso 47% vs.

35%, nel secondo 66% vs. 28%.

