Il Sole24OreTV: in diretta esclusiva 13-14 Dicembre gare campionato continentale Asian Le Mans

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Cetilar Racing e il Gruppo 24 ORE annunciano una partnership importante nell'ambito del motorsport, che prevede la copertura televisiva in chiaro ed in diretta su IlSole24OreTV (visibile in chiaro sul canale 246 del digitale terrestre e su Samsung TV Plus) di tutte le gare dei tre appuntamenti del Asian Le Mans Series 2025-2026.

Si rafforza pertanto il rapporto tra Cetilar Racing, realta' di riferimento nell'ambito delle competizioni endurance e unico team italiano a prendere parte al campionato continentale nella maggiore classe LMP2, e il Gruppo 24 ORE.

Partnership da cui e' gia' nata in passato Endurance Race, la trasmissione radiofonica dedicata e in onda ogni giovedi' su Radio 24 sotto la conduzione di Carlo Genta. Sara' proprio il giornalista dell'emittente del Gruppo 24 ORE a condurre le dirette delle gare di Asian Le Mans Series 2025-2026 su IlSole24OreTV.

Cetilar Racing sara' protagonista in pista nell'Asian Le Mans Series 2025-2026, che affrontera' il primo appuntamento sul circuito malese di Sepang nel fine settimana del 13 e 14 dicembre, per proseguire con le due rimanenti tappe di Dubai e Abu Dhabi in programma rispettivamente il 31 gennaio-1 febbraio e la settimana successiva.

Il team Cetilar Racing sara' presente nell'Asian Le Mans Series con un equipaggio di primo piano formato dal vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024 e pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, Roberto Lacorte ed il 24enne francese Charles Milesi (campione in carica LMP2 dell'European Le Mans Series e nel 2021 vincitore del titolo FIA WEC), i quali si alterneranno al volante della Oreca numero 47.

Le due gare di Sepang, entrambe della durata di 4 ore, prenderanno il via alle sei del mattino (ora italiana) del 13 e del 14 dicembre, con trasmissione in diretta su Il Sole24OreTV dalle 5:30 alle 10:30.

'Siamo davvero molto entusiasti di potere offrire a tutti gli appassionati di motorsport la diretta esclusiva sulla TV del Sole 24 Ore, in chiaro e con commento in italiano, delle gare dell'Asian Le Mans Series, circuito su cui il nostro team Cetilar Racing sara' presente con un prototipo LMP2 dopo i quattro anni passati in America nel campionato IMSA.' - dichiara Roberto Lacorte (Cetilar Racing)- 'E' un risultato importante, frutto della nostra consolidata partnership con i media del Gruppo del Sole 24 Ore, e lo e' ancora di piu' se consideriamo che mai come quest'anno l'Asian Le Mans Series sara' un campionato competitivo, con uno schieramento di vetture e di piloti, soprattutto in ambito LMP2, di altissimo livello. Saranno dei weekend di gara entusiasmanti e sara' un vero piacere per noi condividere queste emozioni con tutti gli amanti del motorsport'.

'L'accordo con Cetilar, con cui gia' collaboriamo con successo su Radio 24, conferma l'impegno della Tv del Gruppo 24 ORE nel proporre al grande pubblico contenuti anche su generi piu' allargati e trasversali, sempre con la qualita' e la cura garantita dalle firme e dalle voci del Gruppo 24 ORE.' - afferma Federico Silvestri (AD Gruppo 24 ORE) - 'Con la trasmissione in diretta dell'Asian Le Mans Series, inoltre, inauguriamo la nostra prima produzione su un evento internazionale, dando il via a una nuova significativa tappa della strategia del nostro canale televisivo.' IlSole24OreTV Con IlSole24OreTV, al canale 246 del digitale terrestre, il Gruppo 24 ORE diventa il primo polo editoriale italiano a detenere una piattaforma multimediale di informazione completa: quotidiano, agenzia di stampa, digitale, radio, eventi e ora anche televisione. IlSole24OreTV rappresenta quindi l'ultima tessera di un prezioso mosaico multimediale che completa la piattaforma informativa del Gruppo 24 ORE. Il nuovo canale televisivo mette a disposizione del pubblico in maniera sinergica i contenuti autorevoli e di alta qualita' prodotti dalle testate giornalistiche e dalle diverse aree del Gruppo 24 ORE, con l'obiettivo di costituire un punto di riferimento dell'informazione di approfondimento.

Cetilar Sviluppata e brevettata dall'azienda farmaceutica PharmaNutra S.p.A., Cetilar e' una linea completa di prodotti per muscoli e articolazioni a base di esteri cetilati (7,5% CFA).

Disponibile nelle versioni Crema, Patch, Tape e Oro, la gamma Cetilar e' rivolta a tutti gli sportivi che non vogliono rinunciare alle proprie passioni a causa di fastidi muscolari o articolari. Ma non solo. Cetilar ora e' anche Nutrition, una nuova linea di prodotti dedicata alla nutrizione e al miglioramento della performance dell'atleta agonista, frutto di anni di studi in ambito nutrizionale. Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra S.p.A. e' un'azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali e dispositivi medici innovativi, curando l'intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. Nel corso degli anni PharmaNutra si e' distinta nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL, dove vanta importanti brevetti legati alla Tecnologia Sucrosomiale e, grazie al brand Cetilar e' considerata uno dei top player emergenti nel settore dei dispositivi medici dedicati al ripristino della capacita' articolare.

PharmaNutra S.p.A. e' presente con il suo marchio Cetilar nel mondo dello sport in diverse discipline, a partire dal calcio - e' main sponsor del Pisa in Serie B - running, vela, basket, pallavolo e motorsport.

com-rmi

