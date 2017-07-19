Il Sole 24 Ore: torna 'Le Voci del Domani', call for ideas XXI Festival Economia Trento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Torna 'Le Voci del Domani', la Call for Ideas del Festival dell'Economia di Trento che invita i giovani a prendere la parola e a portare il proprio punto di vista al centro del dibattito pubblico.

Un'occasione concreta per trasformare idee, visioni e competenze delle nuove generazioni in contributi attivi all'interno di uno dei principali appuntamenti culturali del Paese.

Il XXI Festival dell'Economia, dedicato al tema 'Dai mercati ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani', chiama in causa proprio la generazione che oggi vive in prima persona le grandi trasformazioni economiche, sociali e geopolitiche.

L'evoluzione dei mercati, l'emergere di nuovi equilibri di potere, le disuguaglianze, il futuro del lavoro e dell'impresa sono le sfide su cui i giovani sono invitati a intervenire, con idee capaci di leggere il presente e immaginare scenari nuovi. 'Le Voci del Domani' nasce per creare uno spazio di confronto reale, in cui i giovani non siano solo destinatari del racconto, ma protagonisti del dialogo. L'obiettivo e' valorizzare sguardi critici e capacita' di innovazione, rafforzando il confronto tra generazioni e contribuendo a una riflessione collettiva sul futuro economico e sociale, in Italia e oltre.

La call e' aperta a giovani tra i 18 e i 30 anni che vogliano candidarsi con un'idea, una riflessione o un punto di vista in linea con il tema del Festival e con il programma 2026.

Per partecipare e' necessario inviare un testo di presentazione, di massimo 1.200 caratteri, accompagnato da un video di presentazione (durata 2 minuti), in cui raccontare il tema proposto e le motivazioni della candidatura. Le iscrizioni sono aperte fino all'8 aprile sul sito ilsole24ore.com/vocideldomani.

I giovani selezionati dal Comitato Scientifico del Festival, presieduto dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e composto dalla professoressa Ericka Costa, associata di Economia aziendale del Dipartimento di Economia e Management dell'Universita' di Trento, dal professore Luigi Bonatti, ordinario di Politica economica all'Universita' di Trento, e dalla storica dell'economia Adriana Castagnoli, diventeranno speaker del XXI Festival dell'Economia di Trento, conquistando spazio per partecipare attivamente al dibattito pubblico: le nuove generazioni entreranno nel programma ufficiale e interverranno nei dibattiti in presenza accanto a economisti, esperti, rappresentanti della business community e del mondo accademico a livello nazionale e internazionale.

Grazie alla Call for Ideas 'Le Voci del Domani', infatti, i giovani selezionati nell'edizione 2025, hanno avuto la possibilita' di intervenire al fianco di protagonisti del mondo economico e accademico come gli economisti Giulio Sapelli e Stefano Scarpetta (Ocse), il Rettore Universita' Bocconi Francesco Billari, la Vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, il Segretario Generale CGIL Maurizio Landini, il Direttore Generale Confindustria Maurizio Tarquini.

Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato per il quinto anno consecutivo dal Gruppo Il Sole 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con la collaborazione del Comune e dell'Universita' di Trento, si terra' da mercoledi' 20 maggio a domenica 24 maggio 2026.

