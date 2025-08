Il Sole 24 Ore: lancia la terza edizione del WE Award - Women Excellence 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ago - Il Sole 24 Ore, in collaborazione con il Financial Times e con la media partnership di SkyTG24, presenta la terza edizione del WE Award - Women Excellence 2025, il riconoscimento dedicato a donne che, grazie a visione, determinazione e talento, generano impatti positivi nella societa'.

Il premio, che nel 2024 ha raccolto 345 candidature, fa parte del progetto 'Women at the Top', lanciato per celebrare l'eccellenza al femminile e conoscere il percorso umano e professionale di molte protagoniste di primo piano.

Le candidature resteranno aperte fino al 13 ottobre 2025. In continuita' con la scorsa edizione non sono previsti limiti di eta' o di ambiti di azione e sono possibili due differenti modalita' di proposizione: in forma diretta, a cura della persona che intende sottoporre la propria candidatura o, in forma indiretta, attraverso la segnalazione di coloro che intendano candidare storie di donne meritevoli con cui hanno avuto modo di interagire.

Una volta chiuse le candidature, si aprira' il meccanismo di prima analisi, selezione e assegnazione alla categoria piu' affine al fine di sottoporre poi alla Giuria una rosa qualificata di candidature alla vittoria finale di ciascuna categoria; quelle identificate per l'edizione 2025 sono Business e Management, Economia Sociale, ESG, Welfare e CSR, Formazione e Ricerca e Innovazione.

Il comitato organizzatore, inoltre, avra' la possibilita' di assegnare alcune menzioni speciali, dedicate a storie meritevoli di attenzione.

La giuria del WE Award 2025 - composta da autorevoli figure del mondo imprenditoriale, culturale e dei media - e' presieduta da Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano. Ne fanno parte: Maria Anghileri, Presidente Giovani Imprenditori, Confindustria; Regina Corradini D'Arienzo, Amministrazione Delegato e Direttore Generale Simest; Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment - Direttore Editoriale Sky Tg 24; Orson Francescone, Managing Director FT Live; Anna Lambiase, Presidente CDP Venture Capital SGR; Silvia Pavoni, Editor in Chief, The Banker; Federico Silvestri, Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE; Maurizia Villa, Managing Director Italia di Korn Ferry.

Le vincitrici del WE Award saranno premiate in occasione dell'evento Women at the Top, che si terra' il 18 novembre 2025 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Un doppio appuntamento dedicato all'empowerment femminile in cui, oltre a valorizzare le storie premiate, si dara' visibilita' a esempi concreti di leadership femminile, a talenti emergenti e a donne dalla carriera eccezionale.

Candidarsi e candidare e' semplice e gratuito.

Per informazioni sulle modalita' di partecipazione e per prendere visione del regolamento completo, consultare il sito ufficiale ilsole24ore.com/weaward2025. Per qualsiasi chiarimento o domanda, e' possibile contattare via mail: WEaward@ilsole24ore.com.

