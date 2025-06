Il Sole 24 Ore: Innovation Days, il Roadshow fa tappa in Sicilia il 5 giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 giu - Si terra' giovedi' 5 giugno a Ragusa una Special Edition del roadshow del Sole 24 Ore 'Innovation Days': in questo appuntamento, dedicato alle imprese siciliane, l'accento verra' posto sulla generativita' tra evoluzione dell'Intelligenza Artificiale e missione imprenditoriale.

Al centro del dibattito, i benefici dell'Intelligenza Artificiale generativa, tra innovazione di prodotti e servizi, analisi dei dati e automazione di processi, tutte sfide chiave per le imprese di oggi.

L'evento, che potra' essere seguito in presenza presso il Ricca Innovation Center, quartier generale della Ricca IT di Ragusa, vedra' intervenire rappresentanti delle maggiori aziende nazionali e multinazionali del settore ed esponenti del mondo accademico e politico.

I lavori si apriranno alle 10.00 con gli interventi di Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, Giorgio Cappello, Presidente di Sicindustria Ragusa, e Peppe Cassi', Sindaco di Ragusa, a cui seguira' la presentazione del market watch regionale di Banca Ifis: Angelo Rizzotto, Responsabile Commercial Banking Customer Relationship Management Sud di Banca Ifis, offrira' un quadro dell'economia siciliana tra innovazione e crescita dell'export.

I lavori proseguiranno con due approfondimenti sulle soluzioni offerte dall'Intelligenza Artificiale a supporto delle imprese: con Rosario Faraci, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell'Universita' di Catania, si affrontera' la relazione tra IA e missione imprenditoriale, mentre di vantaggi, opportunita' e sostenibilita' dell'Intelligenza Artificiale generativa in azienda si discutera' con Stefano Ricca, Amministratore Delegato Ricca IT.

Seguiranno una serie di focus sullo stato dell'arte per guardare da vicino l'AI nelle sue diverse sfaccettature ed impatti: i timori e le opportunita' di creazione di valore, di cui si discutera' con Massimo Chiriatti, Chief Technical & Innovation Officer di Lenovo Italia; il ruolo dell'AI per la competitivita' e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, argomento oggetto dell'intervento di Alessandro de Bartolo, Amministratore Delegato & Country Manager Infrastructure Solutions Group di Lenovo Italia; le tecnologie piu' avanzate per aumentare le performance dell'AI, tema che verra' affrontato con Andrea Fumagalli, Distributor and Partner Manager - Italy & Greece di NVIDIA; il ruolo giocato da performance e conservazione dati per una AI al servizio di aziende pubbliche e private, al centro dell'intervento di Giovanni Todaro, Direttore Technical Sales and Client Engineering di IBM.

Innovation Days proseguira' con tre approfondimenti: Antonino Lo Burgio, Innovation Manager, fara' una panoramica sulle leve per sbloccare il potenziale digitale allo scopo di accrescere la competitivita' delle imprese; Giovanni Ponti, Director of ICT Division di ENEA, si concentrera' sullo sviluppo dell'ICT come chiave dell'ecosostenibilita' e dell'efficientamento energetico; Serena Vaturi, Chief Operating Officer di BAPS, interverra' sul sostegno finanziario alla Green & Digital Transition e all'internazionalizzazione.

Il convegno si concludera' con momento di Business Networking fra relatori, partner e pubblico in sala.

La partecipazione a Innovation Days Sicilia e' possibile solamente in presenza ed e' gratuita previa registrazione su: https://24oreventi.ilsole24ore.com/id-2025-sicilia/ A questo indirizzo e' possibile anche consultare il programma di dettaglio dell'incontro Partner organizzativo di Innovation days e' Ricca IT; main partner sono Banca Ifis e TIM Enterprise.

OFFICIAL PARTNER sono Audi e SACE, mentre PARTNER ISTITUZIONALE e' CDP. LOCAL PARTNER sono BAPS e Terna.

Innovation days e' organizzato con il supporto di Partner 24 ORE.

La prossima tappa di Innovation Days si terra' a Verona martedi' 24 giugno.

