Il Sole 24 Ore: in edicola il volume 'Nessuna fuori dal codice' su donne che riscrivono l'AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, arriva in edicola dal 14 febbraio e in libreria dal 20 febbraio 'Nessuna fuori dal codice. Donne che stanno riscrivendo l'AI' di Alessia Canfarini e Simona Rossitto, un volume che accende i riflettori sul rapporto tra donne e intelligenza artificiale, affrontando uno dei temi piu' urgenti e strategici del nostro tempo: il rischio che la rivoluzione tecnologica in corso amplifichi le disuguaglianze esistenti - come il gender gap nelle discipline STEM - oppure, al contrario, diventi una leva di inclusione e progresso collettivo.

Il libro nasce dalla consapevolezza che l'assenza femminile nei processi decisionali e nello sviluppo tecnologico puo' tradursi in un futuro meno equo. Ma non e' solo una denuncia: e' una chiamata all'azione. Attraverso dati, analisi e testimonianze dirette, il volume racconta le storie di ricercatrici, imprenditrici, manager e professioniste STEM che stanno contribuendo a costruire un'intelligenza artificiale piu' etica, inclusiva e rappresentativa.

Le autrici portano nel libro le loro competenze: Alessia Canfarini, esperta di trasformazione organizzativa e impatto dell'AI sul lavoro, e' Equity Partner del BIP Group; Simona Rossitto e' giornalista finanziaria del Sole 24 Ore-Radiocor, premiata per i suoi lavori sui temi della parita' di genere e del digitale.

Il volume include le testimonianze di figure di primo piano della ricerca e dell'innovazione, tra cui Ersilia Vaudo Scarpetta, Darya Majidi, Sara Bernardini, Nunzia Ciardi, Erica Donno, Donatella Sciuto, Francesca Dominici, Mariarosaria Taddeo, Luigia Carlucci Aiello, Eleanor Drage e Federica Merenda.

Ad aprire il libro e' la prefazione 'L'AI, l'importanza di avere piu' donne e la sfida di non ridurre le capacita' cognitive' del rettore Paolo Boccardelli, che ricorda come 'l'intelligenza artificiale sia, e sara', il game changer per eccellenza', sottolineando la necessita' di aggiornare policy e pratiche affinche' l'innovazione non riproduca nuove diseguaglianze.

L'11 febbraio si celebra la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere la parita' di genere nelle discipline scientifiche e incoraggiare l'accesso dei giovani alle materie STEM, richiamando l'attenzione sulla persistente sottorappresentazione femminile nei settori tecnico-scientifici.

'Nessuna fuori dal codice' si rivolge a studentesse e studenti, professionisti, educatori, aziende e a chiunque voglia comprendere le trasformazioni in atto nel rapporto tra societa' e intelligenza artificiale.

