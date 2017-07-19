Ikea Italia: Marco Galimberti nominato nuovo country marketing manager

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - Ikea Italia Retail ha nominato Marco Galimberti nuovo Country marketing manager a partire dal 10 novembre. Con oltre 15 anni di esperienza nel settore dei media e della comunicazione, Galimberti porta con se' 'un solido bagaglio di competenze strategiche e una profonda conoscenza del marketing omnicanale', si legge in una nota. Galimberti inizia la sua carriera nel 2008 lavorando in diverse agenzie marketing e digital, tra le quali Vml, agenzia creativa internazionale del gruppo Wpp. Nel 2016 prosegue il suo percorso professionale in Lavazza Group, dove ricopre il ruolo di Global digital marketing manager, guidando l'implementazione e lo sviluppo della nuova strategia digitale globale. Nel 2018 entra in Deliveroo e come Head of marketing Italy ha avuto la responsabilita' della brand proposition e della strategia di marketing per il mercato italiano, delle attivita' media online e offline, nonche' della gestione dei canali social e Crm.

